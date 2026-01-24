◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル）＝２４日、栗東トレセン武豊騎手と初コンビを組むシゲルショウグン（牡６歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父モーリス）は、角馬場で体をほぐしていからダートＥコース、坂路に移り、最終調整を終えた。大橋調教師は「将軍様に豊様やで。心強いわ」と、名手に信頼を寄せる。みやこＳはレコード決着の馬場に泣き９着。時計が極端に速くならなければ、十分に巻