ドジャース・山本由伸投手が２４日、都内で行われたトークイベントに出演。２年目を終えたメジャーでの生活を明かした。会場の野球少女から「メジャーに行って驚いたことは何ですか？」と質問された山本。「全てのスケールが違うというか。もちろんよく言うのは選手のパワーとかあるけど、そういう技術じゃないところで言えば、やっぱり移動の飛行機も全部貸し切り。そういった生活面。すべてのサポートが整っていて、ちょっと