お笑いコンビ「マユリカ」中谷（36）と阪本（36）が24日、都内で、映画「マユリカの無人島友錠生活」公開記念舞台あいさつに出席した。同作はCS放送「映画・チャンネルNECO」の初単独冠番組「マユリカの友錠生活」シリーズの第2弾となるディレクターズカット版。作品同様、手錠につながれて登場。阪本は手錠でつながれたままの無人島生活で最もイヤだったことに“おしっこ”を挙げた。「残尿が本尿くらいあった」と振り返り会場を