途中駅では突如「鬼」が乱入（写真：秩父鉄道）「節分」は古代中国から伝わった季節の変わり目に邪気を払う儀式が起源とされ、江戸時代に鬼を追い払う「豆まき」が始まった。埼玉県秩父市の秩父神社の節分行事が「鬼やらい」。境内に現れた赤鬼と青鬼を、年男と年女が豆をまいて退治する。秩父神社へのアクセスを担う秩父鉄道は、2026年２月３日の節分当日、秩父神社の鬼やらいに倣った臨時イベント列車「節分豆まきトレイン」を運