福島ファイヤーボンズは1月24日、小川翔矢が練習中に負傷し、鼻骨骨折と診断されたことを発表した。 現在23歳で福島県出身の小川は、184センチ82キロのシューティングガード。中央大学在学中、B3の金沢武士団に2024－25シーズンの特別指定選手として加入し、昨年5月に福島と契約を結ぶことに。今シーズンはここまで20試合に出場し、1試合平均7分45秒のプレータイムで同1.9得点0.