オクラホマシティ・サンダー vs インディアナ・ペイサーズ日付：2026年1月24日（土）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 114 - 117 インディアナ・ペイサーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対インディアナ・ペイサーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはインディアナ・ペ