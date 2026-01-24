【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが新曲「lulu.」の「MV Behind the Scenes」をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 ■MVは早くも1,000万回再生を突破 「lulu.」は、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期（毎週金曜23時～）のオープニングテーマ。フェーズ3最初の新曲として1月12日のリリースと同時にYouTubeで公開されたMVは、早くも1,000万回再生を突破し