寒いこの季節に行きたくなるスーパー銭湯でまだ陽が昇らない早朝から、お掃除コンビの中村＆松倉がオープン準備をスタディー！ まずは浴槽の清掃。モップ、高圧洗浄機などを使って浴室をきれいに！ 次に機械室での湯はり。TV初潜入の機械室にはスイッチ1つで作業ができる超優秀システムが。 そしてシャンプーの補充。 最後にタオル&館内着の準備。中村がタオル、松倉が館内着を担当。あともう一つ大事な業