◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)女子シングルス準々決勝が24日に行われ、初優勝を目指す張本美和選手が長粼美柚選手を破り、3年連続の4強入りを決めました。第1ゲームは逆転で落とした張本選手。それでも粘り強いラリーをみせる長粼選手に対して、ラリーで緩急を織り交ぜるなど、3ゲーム連取。勝利まであと1ゲームとします。第5ゲームは1−7と大差をつけられますが、ここから怒