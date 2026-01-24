日本に在留する外国人は約396万人。外国人が日本に長期で滞在するためのビザをめぐり、一部、不正な取得が疑われるケースが問題になっています。取材班が追跡調査をすると、ある実態が浮き彫りになりました。■入国審査官による実地調査に同行日本テレビ取材班「大阪入管局の入国審査官がこれから実地調査に向かいます」私たち日本テレビ取材班は2025年12月、大阪出入国在留管理局による、外国人のビザに関する実態調査に同行しま