落語家の立川吉笑さんが自身のXで、再び禁酒を始めると宣言しています。【写真を見る】【 禁酒宣言 】落語家・立川吉笑「令和八年十二月三十一日迄 固く禁酒をいたす所存」昨年6月の真打昇進まで7年の禁酒を遂げていた吉笑さんは「ご報告」と題して投稿。「去る期間束の間の飲酒生活を楽しみ斯くも心地よきひとときを過ごせしこと誠に有難く存じ奉ります」と、お酒を堪能できた日々と周囲の方々への感謝を伝えました。