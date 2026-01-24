TOBEアーティストが集結するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」の開催決定が24日、発表された。昨年に引き続き3回目の開催となる26年は、4月20〜22日に愛知・バンテリンドームナゴヤ、5月16、17日に北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）の計5日間の開催となる。出演は三宅健（46）北山宏光（40）Number_i、IMP.、ISSEI（21）CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)などが予定されている。