強い冬型の気圧配置の影響で、２４日は日本海側を中心に大雪となっている。福井県大野市九頭竜では正午までの６時間に３７センチ、同市下山でも３５センチの降雪をそれぞれ観測したとして、気象庁は同県に「顕著な大雪に関する情報」を発表した。この雪は２５日朝にかけ続く見込みで、同庁によると、大野市と勝山市では大規模な交通障害が発生するおそれが高まっている。