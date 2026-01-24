俳優の吉岡里帆が１５日に３３歳の誕生日をむかえ、バースデーケーキを贈られた写真を２３日に公開した。インスタグラムで吉岡は「お祝いメッセージと応援コメント下さり、ありがとうございますここから何ができるか、どのくらい頑張れるのか、自分との本当の戦いが始まった感じがしています。兎にも角にも誠実さとユーモアを持ってこの１年もお届け致します何でも挑戦だー！！！持ってくれ、体力！」と投稿した。ファン