◆ 主砲放出により浮いた資金でブルペン強化現地時間23日、シカゴ・ホワイトソックスがFAのセランソニー・ドミンゲス投手（31）を獲得したと米複数メディアが報じた。契約は2年総額2000万ドルとされ、2028年シーズンの相互オプションが含まれている。ドミニカ共和国出身のドミンゲスは2018年にフィリーズでMLBデビューを飾り、通算322登板で78ホールド、40セーブを記録。昨季はオリオールズとブルージェイズでセットアッパーを