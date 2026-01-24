シロカは、自宅で手軽にパン作りが楽しめる「おうちベーカリー ベーシック/ベーシック プラス」に、シリーズ初となるダイキャスト製「厚釜パンケース」を採用し、リニューアルして2026年2月に発売します。 実売価格（税込）は、「おうちベーカリー ベーシック」（2月7日発売）が1万7820円、「おうちベーカリー ベーシック プラス」（2月14日発売）が1万9800円。 ↑2月14日発売の「おうちベーカリー ベーシック プラス」（左