【モデルプレス＝2026/01/24】フリーアナウンサーの新井恵理那が1月23日、自身のInstagramを更新。15年ぶりに編み物に挑戦して作った子供服を披露し、話題を呼んでいる。【写真】36歳美人アナ「レースのデザインが可愛い」編み物で手作り子供服◆新井恵理那、15年ぶりの編み物で子供服を手作り新井は「今年はレースものをレイヤーするコーデが可愛いから、このレシピを見つけて一目惚れしてしまって。たぶん15年ぶりくらいに編み物