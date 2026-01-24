ブレンビーが内野航太郎のレンタル移籍について議論2025年7月に筑波大学からデンマーク1部ブレンビーIFに加入したFW内野航太郎だが、ここまではリーグ戦5試合の出場にとどまり、得点にも絡めていない。ブレンビーは出場機会を与えるために、今冬の移籍市場でレンタル移籍に出す意向があると、デンマークメディア「Tipsbladet」が報じている。ドイツ1部フライブルクへ移籍した日本代表MF鈴木唯人の穴を埋める存在として期待され