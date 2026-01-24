◆卓球◇全日本選手権第５日（２４日、東京体育館）女子シングルスの４強が出そろった。３連覇中の早田ひな（日本生命）、２３年大会準優勝の木原美悠（トップ名古屋）、前回準優勝の張本美和（木下グループ）、初優勝を習う横井咲桜（ミキハウス）の顔ぶれとなった。２５日に準決勝が行われる。準々決勝で、３連覇中の早田ひな（日本生命）が、好調のカットマン・佐藤瞳（日本ペイント）を４―０で退け、８大会連続の４強入