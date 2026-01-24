お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が24日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。子育てについて語った。この日はお笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓と石川県金沢市を旅行した。鈴木は「小木さんてミステリアスだから家族とどんな感じなのか、見えづらいところがあるんですよ」と話した。小木は高校2年生の娘の父親。「娘に対して怒ったこともない。怒らないし、何でも買って