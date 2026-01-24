◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日東京体育館）卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般女子の部準々決勝で張本美和（17＝木下グループ）が長崎美柚（23＝木下アビエル神奈川）を4−1で破り、準決勝に進出した。激しいラリーもあった第1ゲームは10−12で落としたが、第2ゲームを11−8、第3ゲームを11−9で奪い返した。第4ゲームも1−6と張本はリードを許したが、その後11−9と大逆転で奪うと、第5ゲーム