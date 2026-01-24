ドジャースの山本由伸（27）が24日、都内で行われたトークセッションに出席。応募の中から抽選で選ばれた約150人の子供たちを前に、2年目を終えたメジャー生活を振り返った。山本は、ドジャースに移籍後2年目のシーズンとなった昨年を「特別なシーズンでした」と語った。先発ローテーションを1年間守り、30試合に先発。12勝8敗で自身メジャー初となる2桁勝利を挙げ、防御率2.49はリーグ2位。201奪三振を記録し、サイ・ヤング賞投票