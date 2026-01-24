整理収納アドバイザー10年目。たくさんのお客様宅を見てきた筆者が見た、結局使いこなすことができない収納グッズをご紹介します。どのご家庭でも同じような現象がたくさん起こっています。片付けができないのではなく収納が合っていないのかもしれません。（決して収納グッズを否定している訳ではなく相性です。）【詳細】他の記事はこちら3連、4連のボトムハンガー使えていない収納アイテムの上位にくるのは、3連、4連になったボ