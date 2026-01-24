1月23日、秋元真夏がInstagramを更新した。【写真】食事を楽しむ浴衣SHOTも公開秋元は、自身のInstagramアカウントにて、「白川郷・郡上八幡 満喫してきた〜！」などとコメント。あわせて、旅番組のロケで訪れた岐阜県で撮影された、雪景色に映える白いアウター姿で眩しそうにしているSHOTや、食事を楽しむ浴衣SHOTなどを公開した。この投稿に対し、ファンからは、「素敵」「可愛すぎです」「楽しそうで良き」「めちゃくちゃいい感