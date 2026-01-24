料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。去年からSNSで話題になっている「あれ」作ってみましたか？使う材料は、プレーンヨーグルトとココナッツサブレの2つ。この2つが、レアチーズケーキになるって本当？！実際に作ってみたので、詳しくご紹介していきます。【詳細】他の記事はこちらヨーグルト×ココナッツサブレのレアチーズケーキを作るのにかかる時間約5分（冷やす時間を除く）ヨーグルト×コ