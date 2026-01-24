昨夏の段階では移籍もあり得るかと思われていたが、バルセロナMFフェルミン・ロペスは見事に指揮官ハンジ・フリックの信頼を掴んでみせた。何よりの魅力は得点センスにあり、21日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のスラヴィア・プラハ戦では2ゴールを記録。これにより、フェルミンは早くも今季全コンペティション合わせて10ゴール10アシストを達成したことになる。ゴールとアシスト合わせて合計20の得点に関与