ウナイ・エメリの下で好調を維持するアストン・ヴィラは、現在プレミアリーグで3位につけている。まだ優勝を狙うことも可能な位置だが、アストン・ヴィラにはもう1つ追い求めているトロフィーがある。それがヨーロッパリーグだ。エメリはセビージャ時代にELを3連覇するなど、この大会を知り尽くしている人物でもある。22日にはリーグフェーズ第7節でフェネルバフチェを1-0で撃破し、アストン・ヴィラは1試合を残してベスト16入りを