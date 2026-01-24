ジャルパックは、「全緑応援！レバンガ北海道JALオリジナル観戦チケット付きツアー」を発売している。レバンガ北海道は、北海道のプロバスケットボールチーム。ツアーではホーム側とアウェイ側それぞれのゴール下に設置したJAL特別シートで観戦できるほか、希望するレバンガ北海道選手のサイン入りグッズまたはアリーナ売店で利用可能な1,000円チケットが付く。このほか、ジンギスカン店や札幌市中央卸売・場外市場での優待も用意