つい後回しにしてしまうキッチンのコゲ付き汚れ。ダイソーで気になる商品を発見したので使ってみました！研磨剤入りのクリーナーとメラミンスポンジが1つになったようなアイテムで、気になる調理器具やキッチンのコゲ付き汚れを効率よくお掃除できる優れもの。小さくカットできて無駄なく使える点も好印象でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コゲお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）価格：￥110（税込）販売ショッ