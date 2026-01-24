サニタリー袋といえば「黒」が定番ですが、箱からチラリと見える生活感が気になるもの。セリアで見つけた「中身が目立ちにくいポリ袋」は、ウィリアム・モリスの図案をあしらった贅沢なデザインです。中身を隠しながら、置くだけで空間を華やかに彩ってくれる、消耗品の常識を覆すお洒落なアイテムをレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：中身が目立ちにくいポリ袋 柄入り 20P マスターピースコレクション／WM