石川県内は強い冬型の気圧配置が続き、24日夜から25日明け方にかけて大雪の2度目のピークを迎える見込みです。大雪による交通障害に注意・警戒してください。金沢市の住宅街では、住民が朝から雪かきに追われ長引く大雪に疲労も見えます。住民「大変や、除雪はもう2時間が限度。それ以上できない。今回4日間雪やろ、大変ですわ」北陸地方の上空にはマイナス36度以下の強い寒気が流れ込み、県内は25日明け方にかけて再び大雪となる