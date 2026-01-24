＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】花道奥で“心和む”ほっこりシーン大相撲初場所もいよいよ大詰めを迎えた十四日目。午前中、序二段の静かな熱戦が続く中、ある力士が勝ち越しを決めた取組の直後に花道で起きた“心和む”光景にファンの注目が集まり「めっちゃ笑顔」「よかったね」などの反響が相次ぐ一幕があった。序二段九十枚目・隈錦（武隈）が、序二段九十一枚目・二川（錦戸）を寄り倒しで下