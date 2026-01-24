気象庁は24日12時30分、福井県大野市で顕著な大雪に関する情報を発表した。大野市九頭竜では、24日12時までの6時間に37センチの顕著な降雪を観測した。また、福井県の観測によると、大野市下山では、24日12時までの6時間に35センチの顕著な降雪を観測した。この強い雪は25日朝にかけて続く見込みだ。大野市、勝山市では、大規模な交通障害の発生する恐れが高まっているとして注意を呼びかけた。