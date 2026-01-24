「中古マンションを買って自分らしくリノベーションしたい」と考えたとき、つい、間取りや価格、駅からの距離といった“見える条件”ばかりに目が向きがちです。しかしリノベーションを前提とするなら、「その建物自体がどれだけポテンシャルを持っているか」を見極めることが非常に重要です。今回は、リノベーションのプロが物件購入前にチェックしている“建物側のポイント”について解説します。○内装よりも「構造」を見るリノ