【モデルプレス＝2026/01/24】元モーニング娘。の新垣里沙が1月23日、自身のInstagramを更新。母親の写真を公開した。【写真】37歳元モー娘。「どことなく似てる」美人母顔出し◆新垣里沙、母親顔出しのお出かけショット公開新垣は「Mom date day」と記し、母親との食事の様子を公開。「りさ目線」とコメントし、ドリンクのストローを口に含んでいる向かいに座った母親のショットを披露した。また、「新垣マミー目線」と母親から見