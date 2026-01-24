フランス生まれの「ギモーヴ」と、これまでにないショコラ体験へと誘う「新感覚チョコレート」をご紹介します。カカオの可能性を広げる。ふわもちギモーヴフランス発祥のコンフィズリー（砂糖菓子）で、マシュマロのような柔らかな食感のギモーヴ。チョコレートでコーティングしたものと、カカオの果肉が香るもの、どちらもユニーク。? nib（ニブ）「シェードツリーとカカオの実」8個入り \960? PRESQU’ILE chocolaterie（プレ