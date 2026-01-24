今日24日、福井地方気象台は、「顕著な大雪に関する福井県気象情報」を発表しました。大規模な交通障害の発生するおそれ今日24日12時30分、福井地方気象台は「顕著な大雪に関する福井県気象情報」を発表しました。大野市九頭竜では、24日12時までの6時間に37センチの顕著な降雪を観測しました。また、福井県の観測によると、大野市下山では24日12時までの6時間に35センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は明日25日朝にかけ