大寒から続く寒波は、2度目のピークを迎えています。北日本から西日本の日本海側や東海を中心に雪が強まり、大雪となるところもありそうです。車の立ち往生などの交通障害が発生するおそれがあります。また、西日本の太平洋側でも雪の降るところがあるでしょう。一方で、関東は日差しが届き、空気の乾燥した状態が続きそうです。気温です。最高気温は、きのうと同じか、やや高いところが多いでしょう。日差しがあっても一桁のとこ