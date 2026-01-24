アメリカの連邦捜査局＝FBIは、巨額の麻薬密売に関与したとして指名手配されていたスノーボード・カナダ代表の元オリンピック選手を逮捕しました。FBIは23日、スノーボードの元カナダ代表で2002年のソルトレークシティーオリンピックに出場した、ライアン・ウェディング容疑者（44）を逮捕したと発表しました。ウェディング容疑者は、メキシコを拠点とする巨大麻薬組織「シナロア・カルテル」のメンバーとして、10年以上にわたりメ