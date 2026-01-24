女優の網浜直子（57）が23日放送のフジテレビ系「平成の名場面連発！あの人ビフォーアフター」にVTR出演。番組MCの俳優・坂上忍（58）とのエピソードを語った。今回、92年の同局系ドラマ「愛という名のもとに」の出演者として登場。スタッフから「坂上さんとは関係があるんですか？」と問われると、「若い頃にちょっとワケありですね」と笑った。坂上とは何度もドラマで共演。86年のTBSドラマ「しのび逢い」出演時、坂上は19