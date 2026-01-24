将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第2局が1月24日、京都市の「伏見稲荷大社」で行われている。注目の一戦は藤井王将の先手で、戦型は角換わりとなった。【映像】つやっつや！藤井王将が注文した宝石のような和菓子永瀬九段の先勝で迎えたシリーズ第2局。稲荷神社の総本宮・伏見稲荷大社を舞台に行われている本局は、