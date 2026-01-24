気象庁は24日12時半ごろ、福井県に顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。福井県では大規模な交通障害が発生する恐れが高まっていて、厳重な警戒が必要です。気象庁によると、福井県大野市九頭竜では24日12時までの6時間に37センチの顕著な降雪を観測しました。また、福井県の観測によると、大野市下山では24日12時までの6時間に、35センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は25日朝にかけて続く見込みです。大野市、勝