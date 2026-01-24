脳腫瘍で闘病中であると公表したLUNA SEAのドラマー真矢（56）の妻で元モーニング娘。でタレントの石黒彩（47）が24日、インスタグラムを更新。真矢の誕生日を祝福した。石黒は「1月13日は旦那さまの誕生日でしたフルーツいっぱいのパンケーキしたよ」と報告し、手作りパンケーキの写真を投稿した。続けて「いつも壁に去年のお気に入りに写真をいっぱい貼るよこれ製作してるときめ〜っちゃ楽しい旦那さまへ生まれて来てく