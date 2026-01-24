表に出しにくい夫婦関係の悩み。インターネットによるアンケート調査で、「夫婦関係が悪い」と回答した人のうち7割が「夫婦関係の改善を望まない」と答えたことが明らかになりました。【写真】ANAの国内線機内、隣の男性が脚を触ってくる……女性がとった行動に称賛！マーケティング支援事業を行う株式会社SUIが、全国の35歳〜59歳の既婚男女2000名を対象に、2025年8月に実施しました。「現在の夫婦関係」を尋ねた質問では、「良好