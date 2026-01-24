〈発売中の『婦人公論』2月号から記事を先出し！〉戦後まもなくジャズに出合い、サックス奏者として常に第一線を走ってきた、《ナベサダ》こと渡辺貞夫さん。92歳の今も、圧倒的なライブ演奏や、新譜の発表を精力的に続けています。音楽への情熱、そして驚異的な体力の秘密は……（構成：篠藤ゆり撮影：馬場わかな）【写真】高校生の頃の渡辺さん* * * * * * *＜前編よりつづく＞人生の転機となったさまざまな出会い19歳の時、ジ