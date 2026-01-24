集中除雪のため24日午前5時から続いていた高速道・磐越道と国道49号の一部区間の通行止めは、このあと午後1時ごろを目途に解除される予定です。北陸地方整備局などが発表しました。≪解除予定区間≫磐越自動車道：安田IC～会津若松IC国道49号：新潟県阿賀町野村（三郷チェーン着脱場）～福島県会津坂下町坂本（会津坂下ＩＣ交差点）