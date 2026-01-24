Crystal Kayが、2月28日にKT Zepp Yokohamaにて開催する誕生日パーティ『Birštonas presents CK BIRTHDAY BASH LEVEL 40』の第3弾ゲストを発表。さらに、出演者のSWAYがデザインを手がけたフライヤーも公開となった。 （関連：Crystal Kay、カバー曲で魅了したJBLアンバサダー就任記念ライブ“スピーカーで聴くサウンド”へのこだわりも明かす） 今回は、JO1の金城碧海がゲスト