榛葉幹事長＆玉木代表と?3ショット?も!?香川県を中心に活動するガールズユニット「MEiSM」メンバーで、東かがわ市議会議員としても活動する淀紀清(よど・きすず、28)の投稿が反響を呼んでいる。「私香川県でアイドル続けながら、地方議員やってるんですが」とXに書き出した淀は「たくさんの人に 『全国にもそんな人おる？？』 と聞かれるので有識者の皆さま もし居たら教えて欲しいです！私の見る限りアイドル▶︎