カマタマーレ讃岐は１月23日、DF宮市剛が2025シーズンをもって現役を引退することを発表した。元日本代表で欧州クラブでも活躍した宮市亮（現・横浜FM）の実弟。兄と同じく中京大中京高でプレーし、卒業後は湘南でプロキャリアをスタート。以降は水戸、鳥取、滋賀、岩手で活躍し、25年に讃岐に移籍していた。J通算で213試合出場13得点を記録した30歳は、讃岐の公式サイトを通じ、「現役生活に区切りをつける決断をいたしまし