◇フィギュアスケート 四大陸選手権(日本時間23日、中国・北京)女子シングルは23日にフリースケーティングが行われ、トップの青木祐奈選手が前日2位のショートプログラム(SP)と合わせ優勝。また中井亜美選手が2位に、千葉百音選手が3位に入り、日本勢が表彰台を独占しました。SPを終えて日本勢3選手が1〜3位と好調な滑り出しを見せていた今大会。SPで自己ベストの演技を見せ2位でスタートした青木選手は、この日のフリーでも自己ベ